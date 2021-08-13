ЗАМАНА - Мошенничество в сети

Мошенничество в сети

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13 августа, 2021. Пятница 20:25
Мошенничество в сети

В МВД Дагестана обратилась жительница Кизляра с заявлением о мошенничестве. В одной из социальных сетей ей написали с аккаунта подруги и попросили в долг 15 тысяч рублей.

Мошенничество в сети
Общество

Девушка перевела деньги, думая, что переводит их знакомой, в итоге выяснилось, что аккаунт был взломан мошенниками и деньги были украдены. По признакам состава преступления возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 159 УК РФ (Мошенничество). Расследование продолжается. МВД Дагестана призывает жителей республики быть осторожнее, проверять информацию о личных просьбах у самих людей и ставить сложные пароли для входа в социальные сети.

 

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