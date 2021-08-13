13 августа в режиме ВКС прошло совещание по вопросам реализации проекта социальной догазификации.

В ходе совещания был поднят вопрос о негазифицированных домовладениях в газифицированных населенных пунктах Дагестана.

Также было отмечено, что нужно обеспечить в ускоренные сроки сбор информации о негазифицированных домовладениях для её предоставления единому оператору газификации и включения в план-график к 1 сентября.

Подводя итоги совещания было решено организовать масштабную заявочную кампанию по догазификации и усилить разъяснительную работу среди населения.