ЗАМАНА - В Дагестане начинают реализовывать проект по бесплатной газификации

В Дагестане начинают реализовывать проект по бесплатной газификации

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13 августа, 2021. Пятница 19:14
В Дагестане начинают реализовывать проект по бесплатной газификации

 

13 августа в режиме ВКС прошло совещание по вопросам реализации проекта социальной догазификации.

В Дагестане начинают реализовывать проект по бесплатной газификации
Общество

Провёл его заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Манвел Мажонц.

В ходе совещания был поднят вопрос о негазифицированных домовладениях в газифицированных населенных пунктах Дагестана.

Также было отмечено, что нужно обеспечить в ускоренные сроки сбор информации о негазифицированных домовладениях для её предоставления единому оператору газификации и включения в план-график к 1 сентября.

Подводя итоги совещания было решено организовать масштабную заявочную кампанию по догазификации и усилить разъяснительную работу среди населения.

Напомним, что социальная газификация — новый проект, реализующийся в стране по поручению Президента России, предусматривающий бесплатную газификацию до границ участков домовладений.

 

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