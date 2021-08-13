В Дагестане начинают реализовывать проект по бесплатной газификации
- Автор Диляра
- 13 августа, 2021. Пятница 19:14
13 августа в режиме ВКС прошло совещание по вопросам реализации проекта социальной догазификации.
Провёл его заместитель Председателя Правительства Республики Дагестан Манвел Мажонц.
В ходе совещания был поднят вопрос о негазифицированных домовладениях в газифицированных населенных пунктах Дагестана.
Также было отмечено, что нужно обеспечить в ускоренные сроки сбор информации о негазифицированных домовладениях для её предоставления единому оператору газификации и включения в план-график к 1 сентября.
Подводя итоги совещания было решено организовать масштабную заявочную кампанию по догазификации и усилить разъяснительную работу среди населения.
Напомним, что социальная газификация — новый проект, реализующийся в стране по поручению Президента России, предусматривающий бесплатную газификацию до границ участков домовладений.
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