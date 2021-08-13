ЗАМАНА - Сергей Меликов: "Развитие дагестанской медицины – одна из главных наших задач"

Сергей Меликов: "Развитие дагестанской медицины – одна из главных наших задач"

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13 августа, 2021. Пятница 15:54
Сергей Меликов: &quot;Развитие дагестанской медицины – одна из главных наших задач&quot;
12 августа врио Главы Дагестана Сергей Меликов осмотрел Республиканский онкоцентр, также пообщался с пациентами. 
Сергей Меликов: "Развитие дагестанской медицины – одна из главных наших задач"
Общество
Сергей Меликов подчеркнул, что развитие дагестанской медицины – одна из главных наших задач. 
Руководителю региона рассказали, что в центре развернуто 254 койки, 50 из которых –койки дневного стационара – химиотерапии и радиологического лечения.
Подводя итоги посещения центра Меликов сказал, что будет запланировано строительство трёхэтажного диагностического корпуса, а в перспективе – возведение типового дополнительного корпуса, где будут предусмотрены все профильные отделения. Он должен включать операционный блок и отделение реанимации.

 

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