Сергей Меликов: "Развитие дагестанской медицины – одна из главных наших задач"
- Автор Диляра
- 13 августа, 2021. Пятница 15:54
12 августа врио Главы Дагестана Сергей Меликов осмотрел Республиканский онкоцентр, также пообщался с пациентами.
Сергей Меликов подчеркнул, что развитие дагестанской медицины – одна из главных наших задач.
Руководителю региона рассказали, что в центре развернуто 254 койки, 50 из которых –койки дневного стационара – химиотерапии и радиологического лечения.
Подводя итоги посещения центра Меликов сказал, что будет запланировано строительство трёхэтажного диагностического корпуса, а в перспективе – возведение типового дополнительного корпуса, где будут предусмотрены все профильные отделения. Он должен включать операционный блок и отделение реанимации.
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