Сергей Меликов: "Развитие дагестанской медицины – одна из главных наших задач"

12 августа врио Главы Дагестана Сергей Меликов осмотрел Республиканский онкоцентр, также пообщался с пациентами.

Сергей Меликов подчеркнул, что развитие дагестанской медицины – одна из главных наших задач.

Руководителю региона рассказали, что в центре развернуто 254 койки, 50 из которых –койки дневного стационара – химиотерапии и радиологического лечения.

Подводя итоги посещения центра Меликов сказал, что будет запланировано строительство трёхэтажного диагностического корпуса, а в перспективе – возведение типового дополнительного корпуса, где будут предусмотрены все профильные отделения. Он должен включать операционный блок и отделение реанимации.