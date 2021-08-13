Сотни кислородных концентраторов закупил республиканский Минздрав

В Министерство здравоохранения Дагестана будет закупать сотни кислородных концентраторов для лечения больных COVID-19, сообщает Мирмол со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Министерстве рассказали, что изначально планировалось закупить 300 концентраторов, но при проведении торгов удалось добиться экономии средств и приобрести 426 таких приборов.

В скором времени они все будут распределены по ковидным госпиталям республики.