ЗАМАНА - Сотни кислородных концентраторов закупил республиканский Минздрав

Сотни кислородных концентраторов закупил республиканский Минздрав

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13 августа, 2021. Пятница 15:43
Сотни кислородных концентраторов закупил республиканский Минздрав
 
 
В Министерство здравоохранения Дагестана будет закупать сотни кислородных концентраторов для лечения больных COVID-19, сообщает Мирмол со ссылкой на  пресс-службу ведомства.
Сотни кислородных концентраторов закупил республиканский Минздрав
Общество
В Министерстве рассказали, что изначально планировалось закупить 300 концентраторов, но при проведении торгов удалось добиться экономии средств и приобрести 426 таких приборов. 
В скором времени они все будут распределены по ковидным госпиталям республики. 

 

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