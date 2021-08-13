ЗАМАНА - Машинно-тракторный парк Дагестана обновили за 392 млн рублей

Машинно-тракторный парк Дагестана обновили за 392 млн рублей

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13 августа, 2021. Пятница 15:08
Машинно-тракторный парк Дагестана обновили за 392 млн рублей

Машинно-тракторный парк Дагестана за текущие 7 месяцев пополнился новой техникой, стоимость которой составляет 392 млн рублей.

Машинно-тракторный парк Дагестана обновили за 392 млн рублей
Общество

 По оценкам экспертов это на 122% больше, чем в прошлом году.

На эти средства были приобретены 56 тракторов и 8 единиц зерноуборочных комбайнов.

Подробнее – здесь.

 

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