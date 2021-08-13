ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают на масштабную сельхозярмарку

Дагестанцев приглашают на масштабную сельхозярмарку

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13 августа, 2021. Пятница 09:18
Дагестанцев приглашают на масштабную сельхозярмарку

Минсельхоз Дагестана вместе с Минпромторгом республики 14 августа проведет масштабную ярмарку.

Дагестанцев приглашают на масштабную сельхозярмарку
Общество

Традиционно, сельскохозяйственная ярмарка пройдет в Махачкале по улице Пушкина (пересечение улицы Ярагского и Леваневского). Как сообщает ведомство, все желающие здесь смогут приобрести экологически чистую продукцию.

 

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