В некоторых районах Махачкалы отключат воду

Автор Диляра

В мэрии Махачкалы сообщили, что по данным, полученным от ОАО "Махачкалаволоканал" в связи с необходимостью проведения аварийных работ по ул. Ташкентская 13 августа с 09:00 до 17:00 будет приостановлена подача воды по следующим адресам:

пр. И. Шамиля (от Троллейбусного кольца до ул. Ярагского, чётная сторона), ул. А. Исмаилова (Энгельса), ул. Хизроева, ул. Мурсалова, ул. А. Гаджиева (Виноградная), пр. И. Шамиля, 29, 31, ул. Аскерханова, ул. Азиза Алиева, ул. Гагарина, от №1 до № 11, ул. Шоссейная, пр. Акушинского от 1а до 9 линии (Советский район), ул. Махмуда.