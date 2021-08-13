ЗАМАНА - В некоторых районах Махачкалы отключат воду

В некоторых районах Махачкалы отключат воду

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13 августа, 2021. Пятница 07:06
В некоторых районах Махачкалы отключат воду
В мэрии Махачкалы сообщили, что по данным, полученным от ОАО "Махачкалаволоканал" в связи с необходимостью проведения аварийных работ по ул. Ташкентская 13 августа с 09:00 до 17:00 будет приостановлена подача воды по следующим адресам:
В некоторых районах Махачкалы отключат воду
Общество
пр. И. Шамиля (от Троллейбусного кольца до ул. Ярагского, чётная сторона), ул. А. Исмаилова (Энгельса), ул. Хизроева, ул. Мурсалова, ул. А. Гаджиева (Виноградная), пр. И. Шамиля, 29, 31, ул. Аскерханова, ул. Азиза Алиева, ул. Гагарина, от №1 до № 11, ул. Шоссейная, пр. Акушинского от 1а до 9 линии (Советский район), ул. Махмуда.

 

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