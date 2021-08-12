Мероприятие пройдет в рамках акции «Собери ребенка в школу». На встрече также ожидается присутствие врио министра образования и науки РД Яхьи Бучаева и председатель ВОД «Матери России» по Махачкале Сефижат Магомедрасулова.
Так, наборы получат школьных принадлежностей получат 43 сироты. Вручать портфели, канцтовары, обувь и одежду школьникам будут 14 августа.
Мероприятие пройдет в рамках акции «Собери ребенка в школу». На встрече также ожидается присутствие врио министра образования и науки РД Яхьи Бучаева и председатель ВОД «Матери России» по Махачкале Сефижат Магомедрасулова.
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