ЗАМАНА - Сиротам и нуждающимся школьникам Каякетского района помогут собраться к Первому сентября

Сиротам и нуждающимся школьникам Каякетского района помогут собраться к Первому сентября

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12 августа, 2021. Четверг 16:32
Сиротам и нуждающимся школьникам Каякетского района помогут собраться к Первому сентября

Так, наборы получат школьных принадлежностей получат 43 сироты. Вручать портфели, канцтовары, обувь и одежду школьникам будут 14 августа.

Сиротам и нуждающимся школьникам Каякетского района помогут собраться к Первому сентября
Общество

 

 Мероприятие пройдет в рамках акции «Собери ребенка в школу». На встрече также ожидается присутствие врио министра образования и науки РД Яхьи Бучаева и председатель ВОД «Матери России» по Махачкале Сефижат Магомедрасулова.

 

 

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