Форум будет проходить с 11 по 13 августа на площадке Точки кипения в Даггосуниверситете. На форуме выступят спикеры бизнес-консультанты, HR-менеджеры, предприниматели и специалисты в области образования Отметим, что форум проходит в рамках просветительского проекта «Умные недели», стартовавшего в июне.
В Дагестане проходит форум «Знание»: «Soft-skills 2021: саморазвитие, карьера, предпринимательство»
- Автор Диляра
- 11 августа, 2021. Среда 16:32
Молодежный карьерный Форум Российского общества «Знание»: «Soft-skills 2021: саморазвитие, карьера, предпринимательство» начал свою работу.
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