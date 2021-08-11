ЗАМАНА - В Дагестане проходит форум «Знание»: «Soft-skills 2021: саморазвитие, карьера, предпринимательство»

В Дагестане проходит форум «Знание»: «Soft-skills 2021: саморазвитие, карьера, предпринимательство»

Автор
11 августа, 2021. Среда 16:32
В Дагестане проходит форум «Знание»: «Soft-skills 2021: саморазвитие, карьера, предпринимательство»

Молодежный карьерный Форум Российского общества «Знание»: «Soft-skills 2021: саморазвитие, карьера, предпринимательство» начал свою работу.

В Дагестане проходит форум «Знание»: «Soft-skills 2021: саморазвитие, карьера, предпринимательство»
Общество

Форум будет проходить с 11 по 13 августа на площадке Точки кипения в Даггосуниверситете. На форуме выступят спикеры бизнес-консультанты, HR-менеджеры, предприниматели и специалисты в области образования Отметим, что форум проходит в рамках просветительского проекта «Умные недели», стартовавшего в июне.

 

Прочитано 51 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top