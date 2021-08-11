В Дагестане проходит форум «Знание»: «Soft-skills 2021: саморазвитие, карьера, предпринимательство»

Форум будет проходить с 11 по 13 августа на площадке Точки кипения в Даггосуниверситете. На форуме выступят спикеры бизнес-консультанты, HR-менеджеры, предприниматели и специалисты в области образования Отметим, что форум проходит в рамках просветительского проекта «Умные недели», стартовавшего в июне.