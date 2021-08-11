ЗАМАНА - В Дагестане стали быстрее отвечать на жалобы жителей в соцсетях

В Дагестане стали быстрее отвечать на жалобы жителей в соцсетях

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11 августа, 2021. Среда 16:18
В Дагестане стали быстрее отвечать на жалобы жителей в соцсетях
В центре управлением республики сообщили, что на обращения граждан в социалных сетях стало уходить меньше времени. Таким образом, в июле данный показатель составил 2 часа 13 минут, что на 24 минуты меньше июньских показателей.
В Дагестане стали быстрее отвечать на жалобы жителей в соцсетях
Общество
Также они отметили, что Дагестан лидирует по скорости ответов на обращения граждан, он вошел в ТОП-10. Отметим, что через систему «Инцидент Менеджмент» в Центр управления регионом Дагестана в июне поступило и было обработано 5170 обращений.

 

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