В Дагестане стали быстрее отвечать на жалобы жителей в соцсетях

Автор Диляра

В центре управлением республики сообщили, что на обращения граждан в социалных сетях стало уходить меньше времени. Таким образом, в июле данный показатель составил 2 часа 13 минут, что на 24 минуты меньше июньских показателей.

Также они отметили, что Дагестан лидирует по скорости ответов на обращения граждан, он вошел в ТОП-10. Отметим, что через систему «Инцидент Менеджмент» в Центр управления регионом Дагестана в июне поступило и было обработано 5170 обращений.