В Дагестане стали быстрее отвечать на жалобы жителей в соцсетях
- Автор Диляра
- 11 августа, 2021. Среда 16:18
В центре управлением республики сообщили, что на обращения граждан в социалных сетях стало уходить меньше времени. Таким образом, в июле данный показатель составил 2 часа 13 минут, что на 24 минуты меньше июньских показателей.
Также они отметили, что Дагестан лидирует по скорости ответов на обращения граждан, он вошел в ТОП-10. Отметим, что через систему «Инцидент Менеджмент» в Центр управления регионом Дагестана в июне поступило и было обработано 5170 обращений.
Последнее от Диляра
- V Северо-Кавказскую научно-практическую конференцию по репродуктологии провели в Дагестане
- Сергей Меликов принял участие в межведомственном совещании контролирующих и правоохранительных органов СКФО
- В Махачкале стартовал цикл съёмок телепередач, посвящённых профилактике идеологии терроризма
- В Дагестане найдено 19 фальшивых денежных знаков
- Глава Дахадаевского района поздравил газету «Замана» со 100-летним юбилеем