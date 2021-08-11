Дагестанских учителей приглашают принять участие в Августовском педсовете
- Автор Диляра
- 11 августа, 2021. Среда 19:12
с 17 по 19 августа группа компании «Просвещение» проведет Августовском педсовете «Просвещение».
Приглашают принять участие руководителей муниципальных органов управления образованием, директоров школ, организаций системы профессионального образования, дошкольных образовательных организаций, руководителей профессиональных сообществ, педагогов, воспитателей, родителей и всех заинтересованных лиц. Зарегистрировать можно на сайте.
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