V Северо-Кавказскую научно-практическую конференцию по репродуктологии провели в Дагестане

В совещании приняла участие министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, которая отметила важность проводимой конференции. Она отметила, что одной из причин данной проблемы является – позднее обращение к специалистам. По ее словам, об этом нужно заботиться с раннего детства. Далее выступил президент Российской ассоциации репродукции человека, профессор Владислав Корсак. Он подчеркнул, что основной акцент будет сделан на работу врачей амбулаторного звена, также в этот раз особое внимание уделено эмбриологической секции, которая собрала настоящих профессионалов, имеющих многолетний опыт работы.