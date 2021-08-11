В совещании приняла участие министр здравоохранения РД Татьяна Беляева, которая отметила важность проводимой конференции. Она отметила, что одной из причин данной проблемы является – позднее обращение к специалистам. По ее словам, об этом нужно заботиться с раннего детства. Далее выступил президент Российской ассоциации репродукции человека, профессор Владислав Корсак. Он подчеркнул, что основной акцент будет сделан на работу врачей амбулаторного звена, также в этот раз особое внимание уделено эмбриологической секции, которая собрала настоящих профессионалов, имеющих многолетний опыт работы.
V Северо-Кавказскую научно-практическую конференцию по репродуктологии провели в Дагестане
- Автор Диляра
- 11 августа, 2021. Среда 16:15
10 августа в Махачкале прошла V Северо-Кавказская научно-практическая конференция по репродуктологии, организаторами мероприятия выступил Республиканский центр охраны здоровья семьи и репродукции при поддержке Минздрава Дагестана и Российской ассоциации репродукции человека (РАРЧ).
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