ЗАМАНА - В Дагестане найдено 19 фальшивых денежных знаков

В Дагестане найдено 19 фальшивых денежных знаков

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11 августа, 2021. Среда 13:11
В Дагестане найдено 19 фальшивых денежных знаков
С начала этого года в Дагестане банками было выявлено и изъято 19 поддельных банкнот. 
В Дагестане найдено 19 фальшивых денежных знаков
Общество
Как рассказали в банке России, число подделок стало меньше на 1 банкноту в сравнении с прошлым годом. 
Чаще всего подделывают купюру в размере 5 тысяч рублей. 
 
Управляющий Отделением Банка России по Республике Дагестан Мурад Идрисов отметил, что каждый должен уметь определять оригинал от фальшивки, узнать как можно на сайте. 

 

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