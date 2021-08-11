В Дагестане найдено 19 фальшивых денежных знаков
- Автор Диляра
- 11 августа, 2021. Среда 13:11
С начала этого года в Дагестане банками было выявлено и изъято 19 поддельных банкнот.
Как рассказали в банке России, число подделок стало меньше на 1 банкноту в сравнении с прошлым годом.
Чаще всего подделывают купюру в размере 5 тысяч рублей.
Управляющий Отделением Банка России по Республике Дагестан Мурад Идрисов отметил, что каждый должен уметь определять оригинал от фальшивки, узнать как можно на сайте.
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