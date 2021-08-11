В Дагестане найдено 19 фальшивых денежных знаков

С начала этого года в Дагестане банками было выявлено и изъято 19 поддельных банкнот.

Как рассказали в банке России, число подделок стало меньше на 1 банкноту в сравнении с прошлым годом.

Чаще всего подделывают купюру в размере 5 тысяч рублей.

Управляющий Отделением Банка России по Республике Дагестан Мурад Идрисов отметил, что каждый должен уметь определять оригинал от фальшивки, узнать как можно на сайте.