ЗАМАНА - Глава Дахадаевского района поздравил газету «Замана» со 100-летним юбилеем

Глава Дахадаевского района поздравил газету «Замана» со 100-летним юбилеем

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11 августа, 2021. Среда 09:11
Глава Дахадаевского района поздравил газету «Замана» со 100-летним юбилеем
Я рад, что представилась возможность поздравить как букет горных цветов красивый коллектив республиканской газеты «Замана». 
 
В этой редакции делали свои первые творческие шаги почти все поэты, писатели и журналисты Дахадаевского района. Известный писатель во всем мире кубачинец Ахмедхан Абу-Бакар, лучший журналист Дагестана кункинец Запир Харбилов, известный журналист и профессор дейбукинец Абдулла Вагидов, писатель и многоуважаемый врач карбачимахинец Магомед Саидов, талантливые поэты журмуканец Жамбулат Магомедов, диъбукинец Шапи Магомедов, дибгашинец Сулайбан Рабаданов, прозаик и драматург дибгашинец Габиб Наврузов, журналисты со стажем 40-50 лет аммузгинец Абдулкадир Магомедов, дуакарец Магомед Султанов, уркарахец Магомед Кубаев, аштынец Расул Балгуев, гулатинец Шах Магомедсаидов и многие другие усердно работали многие годы в этой редакции и являлись светилами республиканской газеты. К сожалению ни одного из них нет в живых.
 
В данное время свежие новости Дахадаевского района отправляют в газету народный поэт Дагестана Аминат Абдулманапова, журналисты с Уркараха Набигулла Сулайбанов, с Киша Ибрагим Ибрагимов, из Бускри Багомед Габибуллаев, из Меусиша Расул Багомедов, гунакаринец Гасайни Аппаев, викриненц Рустам Муртузалиев и другие. 
В редакции «Замана» успешно работают дибгашинец Гаджимурад Раджабов, дуакаринка Патимат Курбанова и харбукец Магомед Мирзаханов. 
В августе этого года «Замана» отмечает свой 100-летный юбилей. К этому празднику молодые журналисты готовились с большими успехами. В связи с этим торжеством я хочу поздравить всех работников редакции. Пусть в их жизни все будет прекрасно. 
 
С уважением глава Дахадаевского района 
Джарулла Омаров. 
Глава Дахадаевского района поздравил газету «Замана» со 100-летним юбилеем
Общество

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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