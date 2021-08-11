Глава Дахадаевского района поздравил газету «Замана» со 100-летним юбилеем

Я рад, что представилась возможность поздравить как букет горных цветов красивый коллектив республиканской газеты «Замана».

В этой редакции делали свои первые творческие шаги почти все поэты, писатели и журналисты Дахадаевского района. Известный писатель во всем мире кубачинец Ахмедхан Абу-Бакар, лучший журналист Дагестана кункинец Запир Харбилов, известный журналист и профессор дейбукинец Абдулла Вагидов, писатель и многоуважаемый врач карбачимахинец Магомед Саидов, талантливые поэты журмуканец Жамбулат Магомедов, диъбукинец Шапи Магомедов, дибгашинец Сулайбан Рабаданов, прозаик и драматург дибгашинец Габиб Наврузов, журналисты со стажем 40-50 лет аммузгинец Абдулкадир Магомедов, дуакарец Магомед Султанов, уркарахец Магомед Кубаев, аштынец Расул Балгуев, гулатинец Шах Магомедсаидов и многие другие усердно работали многие годы в этой редакции и являлись светилами республиканской газеты. К сожалению ни одного из них нет в живых.

В данное время свежие новости Дахадаевского района отправляют в газету народный поэт Дагестана Аминат Абдулманапова, журналисты с Уркараха Набигулла Сулайбанов, с Киша Ибрагим Ибрагимов, из Бускри Багомед Габибуллаев, из Меусиша Расул Багомедов, гунакаринец Гасайни Аппаев, викриненц Рустам Муртузалиев и другие.

В редакции «Замана» успешно работают дибгашинец Гаджимурад Раджабов, дуакаринка Патимат Курбанова и харбукец Магомед Мирзаханов.

В августе этого года «Замана» отмечает свой 100-летный юбилей. К этому празднику молодые журналисты готовились с большими успехами. В связи с этим торжеством я хочу поздравить всех работников редакции. Пусть в их жизни все будет прекрасно.

С уважением глава Дахадаевского района

Джарулла Омаров.