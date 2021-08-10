В Махачкале открылось обновленное отделение вспомогательных репродуктивных технологий

В Республиканском центре охраны здоровья семьи и репродукции после реконструкции вновь начало работать отделение вспомогательных репродуктивных технологий.

Внештатный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталья Долгушина и министр здравоохранения Дагестана Татьяна Беляева осмотрели обновленное отделение и ознакомились с его работой.

Отделение ВРТ оснащено новым оборудованием. Здесь же расположены кабинеты УЗИ и рабочие места для трех эмбриологов.

По мнению Беляевой хоть Дагестан и является лидером в стране по рождаемости, необходимость расширения ВРТ существовала давно.

По данным минздрава на сегодняшний день в Дагестане порядка 19 тысяч с бесплодием.