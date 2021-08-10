ЗАМАНА - Магомедкади Гасанов поздравил "Замана" с юбилеем

Магомедкади Гасанов поздравил "Замана" с юбилеем

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10 августа, 2021. Вторник 12:54
Магомедкади Гасанов поздравил &quot;Замана&quot; с юбилеем

Уважаемый коллектив и ветераны редакции газеты «Замана»! Примите сердечные поздравления со знаменательной датой - 100-летием со дня выхода в свет первого номера газеты «Замана»!

Магомедкади Гасанов поздравил "Замана" с юбилеем
Общество

Сегодня газета встречает свой юбилей в расцвете творческих сил. В редакции собралась команда талантливых профессионалов, которые живо и доходчиво освещают на страницах газеты жизнь Дагестанского народа. Благодаря творческому подходу к любимому делу, вы вносите особый вклад в сохранение и развитие лучших традиций журналистики. Сегодня мы живем в эпоху высоких информационных технологий. Всё большее внимание завоёвывает интернет. Несмотря на это, «Замана» не затерялась в этом многообразии и продолжает сохранять свою аудиторию и место в жизни района. В этот праздничный день примите искренние слова благодарности за ваш добросовестный труд, преданность выбранному делу, самоотверженность и настойчивость в достижении поставленных целей. Желаю вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья, прекрасного настроения, творческих успехов, увеличения тиражей и благодарных читателей!

С уважением Магомедкади Гасанов,

Председатель комитета Народного Собрания РД

по межнациональным отношениям, делам общественных и религиозных объединений.

 

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