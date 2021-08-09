ЗАМАНА - Глава Акушинского района поздравил с юбилеем коллектив газеты «Замана»

Глава Акушинского района поздравил с юбилеем коллектив газеты «Замана»

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09 августа, 2021. Понедельник 19:19
Глава Акушинского района поздравил с юбилеем коллектив газеты «Замана»

Уважаемые сотрудники газеты «Замана»!  Поздравляем вас с юбилеем и желаем ещё больше творческих побед, крепкого здоровья и неиссякаемых сил!

Глава Акушинского района поздравил с юбилеем коллектив газеты «Замана»
Общество

Велика ваша роль в сохранение родного языка, культуры и традиции. Газета объединяет всех даргинцев.

Жители нашего района очень любят вашу газету.

Спасибо за ваш труд!

С уважением глава Администрации МО «Акушинский района» Махач Абдулкеримов

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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