Велика ваша роль в сохранение родного языка, культуры и традиции. Газета объединяет всех даргинцев.
Жители нашего района очень любят вашу газету.
Спасибо за ваш труд!
С уважением глава Администрации МО «Акушинский района» Махач Абдулкеримов
Уважаемые сотрудники газеты «Замана»! Поздравляем вас с юбилеем и желаем ещё больше творческих побед, крепкого здоровья и неиссякаемых сил!
Велика ваша роль в сохранение родного языка, культуры и традиции. Газета объединяет всех даргинцев.
Жители нашего района очень любят вашу газету.
Спасибо за ваш труд!
С уважением глава Администрации МО «Акушинский района» Махач Абдулкеримов
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