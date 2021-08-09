ЗАМАНА - Глава Левашинского района поздравил коллектив газеты «Замана» со 100-летием

Глава Левашинского района поздравил коллектив газеты «Замана» со 100-летием

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09 августа, 2021. Понедельник 17:20
Глава Левашинского района поздравил коллектив газеты «Замана» со 100-летием

Уважаемый коллектив республиканской общественно-политической газеты «Замана»!  Сердечно поздравляю вас с юбилеем!

Глава Левашинского района поздравил коллектив газеты «Замана» со 100-летием
Общество

100 лет – это очень богатый исторический путь. За это время газета освещала события, которые происходили в республике, в даргинских районах. Преумножая духовное богатство даргинцев, она пишет об известных даргинцах, которыми являются выходцами наших районов, об их достижениях в разных сферах, о культуре и истории даргинцев.

Невозможно не гордиться вашей профессиональностью, этим и вы заслужили уважение среди своих читателей. Каждодневной своей работой вы даргинцам сообщаете новости политики, социальной жизни, культуры, науки, спорта. Ваш неустанный труд будет примером для молодых, которые хотят стать журналистами.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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