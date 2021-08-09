ЗАМАНА - Поздравление газеты «Замана» с юбилеем Главы Сергокалинского района

Поздравление газеты «Замана» с юбилеем Главы Сергокалинского района

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09 августа, 2021. Понедельник 13:20
Поздравление газеты «Замана» с юбилеем Главы Сергокалинского района

 Республиканский еженедельник "Замана" стал, своего рода, летописью истории республики, даргинского народа, образовав за сто лет огромный информационный и культурный пласт.

Поздравление газеты «Замана» с юбилеем Главы Сергокалинского района
Общество

Продолжая традиции своих предшественников, журналисты издания ежедневно трудятся для того, чтобы внести свой вклад в дело сохранения даргинского языка, даргинской культуры и истории, ценного наследия наших предков.
Охватывая на своих страницах общественно-политическую жизнь республики, даргинского этноса, газета духовно, культурно и информационно объединяет между собой жителей даргинских районов республики, представителей национальности в различных городах.
Сегодня газете "Замана" исполняется 100 лет. Желаю дальнейших творческих успехов, новых идей, неиссякаемого вдохновения на созидательный труд, любви к своему делу. Крепкого здоровья, мира и благополучия всем сотрудникам издания, каждый из которых вкладывает частицу своей души в общее дело.

С уважением, Глава МР "Сергокалинский район" Омаров М.А.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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