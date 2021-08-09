Поздравление газеты «Замана» с юбилеем Главы Сергокалинского района

Продолжая традиции своих предшественников, журналисты издания ежедневно трудятся для того, чтобы внести свой вклад в дело сохранения даргинского языка, даргинской культуры и истории, ценного наследия наших предков.

Охватывая на своих страницах общественно-политическую жизнь республики, даргинского этноса, газета духовно, культурно и информационно объединяет между собой жителей даргинских районов республики, представителей национальности в различных городах.

Сегодня газете "Замана" исполняется 100 лет. Желаю дальнейших творческих успехов, новых идей, неиссякаемого вдохновения на созидательный труд, любви к своему делу. Крепкого здоровья, мира и благополучия всем сотрудникам издания, каждый из которых вкладывает частицу своей души в общее дело.

С уважением, Глава МР "Сергокалинский район" Омаров М.А.