Правление ДРОО «Историко-культурное наследие» выражает Вам искреннюю благодарность за сотрудничество в области даргинского языка, помощь в подготовке и проведение форума «Даргинский язык, состояние и перспективы его развития».
Мы с Вами вместе провели конкурс на написание текста «Даргинский гимн», в котором приняли участие более 20 поэтов, были опубликованы 30 текстов.
Ваше активное участие в конкурсной комиссии помогло нам отобрать лучший текст и сегодня в великолепном исполнении лучших даргинских мужских и женских голосов звучит гимн на слова и музыку Магомедазпира Абдуллаева.
Надеюсь, в юбилейном году мы с Вами опубликуем информацию «Известные даргинцы».
Я благодарна Вам за Ваше внимание ко мне!
Желаю всему коллективу газеты сохранить высокое качество и актуальность публикаций, большего внимания литературному даргинскому языку, здоровья, неисчерпаемой энергии, творческих успехов и больше преданных читателей!
Руководитель ДРОО
«Историко-культурное наследие» П.Багандова