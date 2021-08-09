ЗАМАНА - Перзият Багандова поздравила «Замана» с юбилеем

Перзият Багандова поздравила «Замана» с юбилеем

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09 августа, 2021. Понедельник 12:15
Перзият Багандова поздравила «Замана» с юбилеем

Уважаемый коллектив редакции газеты «Замана»!

Примите сердечные поздравления с юбилеем газеты и первым местом во Всероссийском конкурсе «Золотой фонд прессы-2021»!

Перзият Багандова поздравила «Замана» с юбилеем
Общество

Правление ДРОО «Историко-культурное наследие» выражает Вам искреннюю благодарность за сотрудничество в области даргинского языка, помощь в подготовке и проведение форума «Даргинский язык, состояние и перспективы его развития».

Мы с Вами вместе провели конкурс на написание текста «Даргинский гимн», в котором приняли участие более 20 поэтов, были опубликованы 30 текстов.

Ваше активное участие в конкурсной комиссии помогло нам отобрать лучший текст и сегодня в великолепном исполнении лучших даргинских мужских и женских голосов звучит гимн на слова и музыку  Магомедазпира Абдуллаева.

Надеюсь, в юбилейном году мы с Вами опубликуем информацию «Известные даргинцы».

Я благодарна Вам за Ваше внимание ко мне!

Желаю всему коллективу газеты сохранить высокое качество и актуальность публикаций, большего внимания литературному даргинскому языку, здоровья, неисчерпаемой энергии, творческих успехов и больше преданных читателей!

 

 

Руководитель ДРОО

«Историко-культурное наследие»  П.Багандова

 

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