Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, являясь одним из постоянных читателей данного печатного издания, не смог остаться в стороне и решил поздравить коллектив еженедельника с этим знаменательным событием.
«Уважаемый коллектив редакции газеты «Замана»!
Примите самые теплые и сердечные поздравления с этой замечательной датой – 100-летним юбилеем со дня выхода в свет первого номера вашей республиканской газеты!
Отражая летопись прекрасного горного края – Дагестана, все эти годы «Замана» была и остается важнейшим источником информации о социально-экономической, политической и общественной жизни нашей республики.
Профессиональные сотрудники газеты, ветераны журналистики вправе с удовлетворением и гордостью оглянуться на пройденный путь, длиной в сотню лет. Благодаря вашему таланту и самоотверженному творческому подходу к любимому делу, этот путь был пройден достойно, и сегодня можно с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее.
Дорогие корреспонденты газеты! С вашим изданием связана жизнь нескольких поколений дагестанцев, которые ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, за объективность, честность и открытость.
Примите искренние слова благодарности за ваш многолетний добросовестный труд! Пусть газета «Замана» и впредь хранит свои традиции и остается носителем интересной информации.
От всей души желаю вам творческих успехов, реализации намеченных планов, здоровья и счастья! А любимой газете - процветания и побольше преданных читателей!
С уважением,
Председатель ассоциации
«Совет муниципальных образований Республики Дагестан»,
Глава Кайтагского района
Алим Темирбулатов».