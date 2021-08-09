Алим Темирбулатов поздравляет газету «Замана» с юбилеем

Республиканская общественно-политическая газета «Замана» в этом году отмечает свое 100-летие. Несмотря на столь солидный возраст, с полной уверенностью можно сказать, что газета празднует юбилей в расцвете творческих сил.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов, являясь одним из постоянных читателей данного печатного издания, не смог остаться в стороне и решил поздравить коллектив еженедельника с этим знаменательным событием.

«Уважаемый коллектив редакции газеты «Замана»!

Примите самые теплые и сердечные поздравления с этой замечательной датой – 100-летним юбилеем со дня выхода в свет первого номера вашей республиканской газеты!

Отражая летопись прекрасного горного края – Дагестана, все эти годы «Замана» была и остается важнейшим источником информации о социально-экономической, политической и общественной жизни нашей республики.

Профессиональные сотрудники газеты, ветераны журналистики вправе с удовлетворением и гордостью оглянуться на пройденный путь, длиной в сотню лет. Благодаря вашему таланту и самоотверженному творческому подходу к любимому делу, этот путь был пройден достойно, и сегодня можно с уверенностью и оптимизмом смотреть в будущее.

Дорогие корреспонденты газеты! С вашим изданием связана жизнь нескольких поколений дагестанцев, которые ценили и ценят ее за внимание к нуждам людей, за объективность, честность и открытость.

Примите искренние слова благодарности за ваш многолетний добросовестный труд! Пусть газета «Замана» и впредь хранит свои традиции и остается носителем интересной информации.

От всей души желаю вам творческих успехов, реализации намеченных планов, здоровья и счастья! А любимой газете - процветания и побольше преданных читателей!

С уважением,

Председатель ассоциации

«Совет муниципальных образований Республики Дагестан»,

Глава Кайтагского района

Алим Темирбулатов».