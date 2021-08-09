Энрик Муслимов поздравил "Заману" с юбилеем

От своего имени и от лица всего коллектива Министерства по национальной политике и делам религий Республики Дагестан искренне поздравляю Вас с замечательным событием – 100-летием руководимой Вами газеты «Замана»!

В современных условиях общественное мнение во многом формируется под влиянием средств массовой информации, а значит возрастает роль и ответственность теле- и радиопередач, публикаций в газетах и журналах за создание атмосферы гражданского мира и согласия, сохранение традиционных для Дагестана общественных ценностей и этнокультурного многообразия, формирование общероссийской гражданской идентичности.

Будучи флагманом даргинской национальной печати, «Замана» прошла большой путь, неотделимый от исторической судьбы республики. И сегодня творческому коллективу редакции удается с честью выполнять ответственную миссию – рассказывать на страницах своего издания об интересной, богатой и многоцветной жизни республики, открывать читателю новые имена, места, лица в Дагестане, при этом не упуская из виду федеральную и международную повестку. Судьба газеты «Замана» неотделима от опыта жизни даргинского народа, от его исторической судьбы. Люди часто приходят к Вам в редакцию не только с радостями и победами, но и с проблемами и горестями, неизменно находя поддержку и помощь, и это, безусловно, наилучшим образом характеризует профессионализм и личные достоинства Ваших работников.

Не изменяя вековым традициям качества, информативности, преданности родному языку и живости материалов, газета неустанно шагает в ногу со временем: меняется формат публикаций, внешний облик, эффективно развивается электронная версия.

Уверены, в редакции и впредь будут осознавать особую значимость и ответственность печатного слова, умножать гражданские традиции, стремиться к новым профессиональным вершинам, привлекая к национальному языку, обычаям и традициям даргинского народа все больше дагестанцев.

Уважаемый Арсен Газимагомедович! Желаем Вам, всему коллективу газеты «Замана» новых творческих успехов, крепкого здоровья, мира и благополучия!

С уважением,

Министр Э. Муслимов