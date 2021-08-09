Министр информации и печати Дагестана Умаросман Гаджиев поздравил газету «Замана» со столетием

Уважаемые друзья!

Поздравляю коллектив редакции и всех читателей газеты «Замана» со 100-летним юбилеем!

Становление периодической печати на языках народов Дагестана не случайно совпадает с появлением самой дагестанской государственности – образованием ДАССР. Объединенные желанием построить новый, справедливый мир, народы Дагестана стремились сохранить и развить все самое ценное в своей национальной культуре, и через национальную печать дать возможность каждому горцу влиться в самую гущу событий, почувствовать пульс времени, участвовать в жизни молодой республики.

Вот уже целое столетие газета «Замана» отражает нашу общую дагестанскую современность и в то же время остается в центре духовной, интеллектуальной жизни даргинского народа, служит сохранению его языка, национальной культуры и традиций.

Работая в редакции газеты, публикуясь в ней, свой организаторский талант и творческий потенциал раскрыли Магомед Далгат, Ахмедхан Абу-Бакар, Магомед Гамидов, Рашид Рашидов, многие выдающиеся поэты и литераторы. Республиканская газета «Замана» показала себя и школой подготовки национальных журналистских кадров.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, благополучия, новых профессиональных успехов, дальнейшей плодотворной деятельности на благо родного Дагестана!

Министр информации и печати У.Г. Гаджиев