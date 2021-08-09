ЗАМАНА - Постпред Дагестана при Президенте РФ поздравил «Заману» со столетним юбилеем

Постпред Дагестана при Президенте РФ поздравил «Заману» со столетним юбилеем

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09 августа, 2021. Понедельник 09:30
Постпред Дагестана при Президенте РФ поздравил «Заману» со столетним юбилеем

Постоянный представитель Республики Дагестан при Президенте Российской Федерации Джамаладин Гасанов поздравил газету «Замана» со столетним юбилеем.

«Поздравляю Вас и ваш коллектив газеты «Замана» со столетним юбилеем!

Постпред Дагестана при Президенте РФ поздравил «Заману» со столетним юбилеем
Общество

 Газета «Замана» все это время являлась оперативным и объективным источником информации для даргинцев и всех жителей нашей Республики. Это была площадка на которой освещались все стороны жизнедеятельности даргинского народа, его культурное развитие, победы и   достижения в социально-экономическом развитии, а также самые важные аспекты общественно-политической жизни Дагестана и нашей страны.

        Читатели газеты «Замана» всегда могут найти на страницах газеты материалы об истории даргинского народа, о жизненном пути и достижениях героев труда, защитников нашей Родины о представителях научной и творческой интеллигенции.

        Мы знаем, что коллектив газеты «Замана» во главе с ее главным редактором делают все возможное для исполнения своей основной миссии, которая заключается в сохранении даргинского языка, славной истории и культуры даргинского народа», – говорится в тексте поздравления.

 

 

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