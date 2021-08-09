Ильяс Умаханов поздравил газету «Замана» со столетним юбилеем

«Искренне поздравляю Вас и Ваш коллектив газеты "Замана" со столетним юбилеем! Все эти годы газета служила надежным источником информации для многих поколений даргинцев, всех дагестанцев и россиян. В век массовой глобализации крайне важно сохранить свою культуру и свой язык, не потерять то, что нам оставили наши предки. "Замана" с этой задачей отлично справляется.

Дорогие земляки! Я желаю нашему изданию не потерять то, что было сделано до этого, а в первую очередь, приумножить. Надеюсь, что "Замана" как и прежде будет флагманом национальной прессы Дагестана, оплотом в сохранении культуры, этнической особенности даргинцев, как на территории республики, так и за ее пределами. На Вас возложена великая миссия укрепления многонационального единства Дагестана», – говорится в тексте телеграммы.