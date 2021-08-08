Дагестанцев приглашают принять участие в конкурсе креативных идей развития культурных пространств

По словам организаторов, конкурс проводится для того, чтобы определить лучшие концепции развития пространств на базе созданных модельных библиотек, а также идей по мероприятиям. Чтобы принять участие в конкурсе нужно подать заявку на сайте арт-кластера «Таврида» https://tavrida.art/, предоставить презентацию и видеоролик о проекте, пройти онлайн-отбор и получить приглашение на фестиваль «Таврида.Арт», принять участие в питчинге проектов на фестивале «Таврида.Арт».