По словам организаторов, конкурс проводится для того, чтобы определить лучшие концепции развития пространств на базе созданных модельных библиотек, а также идей по мероприятиям. Чтобы принять участие в конкурсе нужно подать заявку на сайте арт-кластера «Таврида» https://tavrida.art/, предоставить презентацию и видеоролик о проекте, пройти онлайн-отбор и получить приглашение на фестиваль «Таврида.Арт», принять участие в питчинге проектов на фестивале «Таврида.Арт».
Дагестанцев приглашают принять участие в конкурсе креативных идей развития культурных пространств
- Автор Диляра
- 08 августа, 2021. Воскресенье 16:08
Министерство культуры Российской Федерации совместно с Федеральным агентством по делам молодежи объявляет о старте конкурса креативных идей развития культурных пространств.
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