ЗАМАНА - Более 800 граждан трудоустроили в Дагестане по программе субсидирования найма безработных

Более 800 граждан трудоустроили в Дагестане по программе субсидирования найма безработных

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08 августа, 2021. Воскресенье 15:05
Более 800 граждан трудоустроили в Дагестане по программе субсидирования найма безработных

В министерстве экономике и территориального развития республики рассказали, что на сегодняшний день трудоустроено уже 825 безработных граждан по программе субсидирования найма безработных.

Более 800 граждан трудоустроили в Дагестане по программе субсидирования найма безработных
Общество

Также они отметили, что более 100 работодателей из 32 муниципалитетов региона оставили заявки на участие в программе по субсидированию найма для трудоустройства безработных граждан. В первую очередь рассматриваются заявки среди безработных, которые испытывают трудности в поиске работы. Так, из 825 трудоустроенных около 100 человек являются инвалидами, 252 – одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 33 – граждане предпенсионного возраста.

 

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