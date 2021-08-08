Также они отметили, что более 100 работодателей из 32 муниципалитетов региона оставили заявки на участие в программе по субсидированию найма для трудоустройства безработных граждан. В первую очередь рассматриваются заявки среди безработных, которые испытывают трудности в поиске работы. Так, из 825 трудоустроенных около 100 человек являются инвалидами, 252 – одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 33 – граждане предпенсионного возраста.
Более 800 граждан трудоустроили в Дагестане по программе субсидирования найма безработных
- Автор Диляра
- 08 августа, 2021. Воскресенье 15:05
В министерстве экономике и территориального развития республики рассказали, что на сегодняшний день трудоустроено уже 825 безработных граждан по программе субсидирования найма безработных.
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