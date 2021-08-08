Более 800 граждан трудоустроили в Дагестане по программе субсидирования найма безработных

В министерстве экономике и территориального развития республики рассказали, что на сегодняшний день трудоустроено уже 825 безработных граждан по программе субсидирования найма безработных.

Также они отметили, что более 100 работодателей из 32 муниципалитетов региона оставили заявки на участие в программе по субсидированию найма для трудоустройства безработных граждан. В первую очередь рассматриваются заявки среди безработных, которые испытывают трудности в поиске работы. Так, из 825 трудоустроенных около 100 человек являются инвалидами, 252 – одинокие и многодетные родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, 33 – граждане предпенсионного возраста.