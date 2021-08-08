Также в совещании принял участие заместитель Председателя Правительства РД Мурад Казиев. В рамках совещания обсуждены принимаемые меры по ликвидации очага заболевания сибирской язвой в Карабудахкентском районе. Согласно информации Управления Роспотребнадзора по РД, в связи с госпитализацией из-за подозрения на сибирскую язву жителя района ГБУ РД «Карабудахкентское районное ветеринарное управление» начато проведение эпизоотологического расследования. Было отмечено, что в Карабудахкентском районе в апреле 2021 года было привито против сибирской язвы 18 тыс. 232 голов крупного рогатого скота, в том числе 2638 голов в селе Какашура. В настоящее время специалистами ГБУ РД «Карабудахкентское РВУ» проводится подворно клинический осмотр поголовья в селе Какашура на предмет выявления больных и подозрительных заболевании животных. По данным Управления Роспотребнадзора по РД, дополнительных случаев обращений людей в медслужбу не отмечено. Профильным министерствам и ведомствам поручено продолжить постоянный контроль над ситуацией с заболеваемостью.
Правительство Дагестана контролирует ситуацию с заражением сибирской язвой
- Автор Диляра
- 08 августа, 2021. Воскресенье 14:36
7 августа в Правительстве Дагестана прошло совещание, посвященное санитарно-противоэпидемической обстановке в республике. Совещание прошло под руководством заместителя Председателя Правительства РД Абдулмуслима Абдулмуслимова совместное с санитарно-противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии Правительства Дагестана.
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