Его основная цель – оказать правовую и социальную поддержку в социокультурной адаптации иностранцев.
Организатор центра – РОООД «Мы – россияне». Проект реализован на грант миннаца республики в прошлом году.
В Махачкале открыли центр адаптации иностранных граждан.
Его основная цель – оказать правовую и социальную поддержку в социокультурной адаптации иностранцев.
Организатор центра – РОООД «Мы – россияне». Проект реализован на грант миннаца республики в прошлом году.
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