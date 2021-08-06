Тарлан Алекперов: «Самая яркая выборная кампания пройдет в сентябре»

Главный редактор газеты «Дербент» Тарлан Алекперов рассказал о своем мнении по поводу итогов регистрации кандидатов в депутаты по спискам и одномандатным округам.

«На мой взгляд самая яркая выборная кампания пройдет в сентябре. Живых встреч очень мало, зато билбордов хватает. Все движется в виртуальную плоскость.

С процедурной точки зрения несомненным новшеством является трехдневное голосование, опробованное в 2020 году и привлекательное для нейтрального электората.

Множественность партий не приведет к стабильному развитию многопартийной системы, так как интерес к новым небольшим партиям настолько минимален, что его практически не заметно на уровне всей страны», – считает член «Экспертного клуба».