ЗАМАНА - Тарлан Алекперов: «Самая яркая выборная кампания пройдет в сентябре»

Тарлан Алекперов: «Самая яркая выборная кампания пройдет в сентябре»

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06 августа, 2021. Пятница 14:32
Тарлан Алекперов: «Самая яркая выборная кампания пройдет в сентябре»

Главный редактор газеты «Дербент» Тарлан Алекперов рассказал о своем мнении по поводу итогов регистрации кандидатов в депутаты по спискам и одномандатным округам.

Тарлан Алекперов: «Самая яркая выборная кампания пройдет в сентябре»
Общество

«На мой взгляд самая яркая выборная кампания пройдет в сентябре.  Живых встреч очень мало, зато билбордов хватает. Все движется в виртуальную плоскость. 

С процедурной точки зрения несомненным новшеством является трехдневное голосование, опробованное в 2020 году и привлекательное для нейтрального электората.

Множественность партий не приведет к стабильному развитию многопартийной системы, так как интерес к новым небольшим партиям настолько минимален, что его практически не заметно на уровне всей страны», – считает член «Экспертного клуба».

 

 

 

 

 

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