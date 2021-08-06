Мужчину доставили в больницу с кожной формой заболевания. По словам медиков, она переносится гораздо легче, чем желудочно-кишечная или легочная форма.
Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Он под чутким наблюдением врачей.
Житель Карабудахкентского района из села Какашура был экстренно госпитализирован с подозрением на сибирскую язву, – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.
Мужчину доставили в больницу с кожной формой заболевания. По словам медиков, она переносится гораздо легче, чем желудочно-кишечная или легочная форма.
Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Он под чутким наблюдением врачей.
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