Дагестанца госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Житель Карабудахкентского района из села Какашура был экстренно госпитализирован с подозрением на сибирскую язву, – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Мужчину доставили в больницу с кожной формой заболевания. По словам медиков, она переносится гораздо легче, чем желудочно-кишечная или легочная форма.

Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Он под чутким наблюдением врачей.