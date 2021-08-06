ЗАМАНА - Дагестанца госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Дагестанца госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

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06 августа, 2021. Пятница 09:00
Дагестанца госпитализировали с подозрением на сибирскую язву

Житель Карабудахкентского района из села Какашура был экстренно госпитализирован с подозрением на сибирскую язву, – сообщает пресс-служба министерства здравоохранения республики.

Дагестанца госпитализировали с подозрением на сибирскую язву
Общество

Мужчину доставили в больницу с кожной формой заболевания. По словам медиков, она переносится гораздо легче, чем желудочно-кишечная или легочная форма.

Сейчас жизни пациента ничего не угрожает. Он под чутким наблюдением врачей.

 

 

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