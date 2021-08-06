Мининформ Дагестане объявил конкурс на лучший материал по противодействию коррупции

Министерство информатизации и печати Дагестана объявило о начале приема заявок на конкурс среди республиканских СМИ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и журналистский конкурс «Лучшая публикация по вопросам правовой тематики и правовой деятельности».

По правовой тематике будет выбрано 2 победителя, которых наградят дипломами и денежными средствами в размере 50 000 рублей.

Победители конкурса среди республиканских СМИ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции получают 45 000 руб. за I место, 30 000 руб. за II место и 25 000 руб. за III место.

Заявки по обоим конкурсам принимаются на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пометкой «конкурс по противодействию коррупции» и «конкурс по правовой тематике» или по адресу: Махачкала, ул. Насрутдинова, 1 а, Министерство информации и печати Республики Дагестан, отдел по взаимодействию со СМИ до 30 ноября 2021 г.