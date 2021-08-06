ЗАМАНА - Мининформ Дагестане объявил конкурс на лучший материал по противодействию коррупции

Мининформ Дагестане объявил конкурс на лучший материал по противодействию коррупции

Автор
06 августа, 2021. Пятница 03:11
Мининформ Дагестане объявил конкурс на лучший материал по противодействию коррупции

Министерство информатизации и печати Дагестана объявило о начале приема заявок на конкурс среди республиканских СМИ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции и журналистский конкурс «Лучшая публикация по вопросам правовой тематики и правовой деятельности».

Мининформ Дагестане объявил конкурс на лучший материал по противодействию коррупции
Общество
По правовой тематике будет выбрано 2 победителя, которых наградят дипломами и денежными средствами в размере 50 000 рублей.

Победители конкурса среди республиканских СМИ на лучшее освещение вопросов противодействия коррупции получают 45 000 руб. за I место, 30 000 руб. за II место и 25 000 руб. за III место.

Заявки по обоим конкурсам принимаются на электронный адрес Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. с пометкой «конкурс по противодействию коррупции» и «конкурс по правовой тематике» или по адресу: Махачкала, ул. Насрутдинова, 1 а, Министерство информации и печати Республики Дагестан, отдел по взаимодействию со СМИ до 30 ноября 2021 г.

 

Прочитано 14 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top