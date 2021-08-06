Дагестанка Марина Ибрагимова стала победительницей всероссийского конкурса «Моя страна – моя Россия»

В Министерстве образования и науки республики сообщили, что дагестанка Марина Ибрагимова выиграла во всероссийском конкурсе «Моя страна – моя Россия» с проектом «Джигит ТВ» по созданию детского iptv-канала с познавательным и развлекательным контентом на языках народов страны.

рассказала для чего был придуман проект, по ее словам, дети, которые проживают в городах, вырастают без должного владения родным языком, что не может не сказаться на их будущем.

«Мы решили сделать шаг для решения этой проблемы, этим шагом стало создание телеканала, который позволит детям», - поделилась Ибрагимова.

В ведомстве отметили, что автором проекта является руководитель НКО «ЦПГИ КИМ» и предприниматель Эмран Гусейнов.

Отметим, Марина Ибрагимова работает преподавателем в Гуманитарно-педагогического колледжа Дагестана.