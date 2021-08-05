Он осмотрел состояние учреждения и были обговорены вопросы укрепления материально-технической базы учреждения, в том числе в части строительства нового корпуса и благоустройства парковой территории.
В Гунибе построят новый корпус детского пульмонологического санатория
- Автор Диляра
- 05 августа, 2021. Четверг 01:07
По поручению врио Главы Дагестана Сергея Меликова в Гунибе будет возведен новый корпус детского пульмонологического санатория, об этом сообщается на сайте Главы региона.
Напомним, что 22 июля в ходе рабочей поездки в муниципалитет посещал Сергей Меликов, который поручил подготовить предложения по улучшению состояния учреждения. 4 августа Республиканский детский санаторий «Гуниб» в Гунибском районе республики посетил заместитель Председателя Правительства РД Мурад Казиев.
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