ЗАМАНА - На севере Дагестана планируют запустить производство мясных консервов

На севере Дагестана планируют запустить производство мясных консервов

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04 августа, 2021. Среда 20:04
На севере Дагестана планируют запустить производство мясных консервов

Производство мясных консервов планируют запустить в Ногайском районе. Оно будет располагаться на базе сельхозпотребкооператива «Агросоюз».

На севере Дагестана планируют запустить производство мясных консервов
Общество

Как сообщает республиканский Минсельхоз, за счет гранта предприятие уже приобрело современное технологическое оборудование для запуска линии, которая проходит процедуру установки и наладки. Запустить производство планируют до конца 2021 года.

 

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