Как сообщает республиканский Минсельхоз, за счет гранта предприятие уже приобрело современное технологическое оборудование для запуска линии, которая проходит процедуру установки и наладки. Запустить производство планируют до конца 2021 года.
На севере Дагестана планируют запустить производство мясных консервов
- Автор Диляра
- 04 августа, 2021. Среда 20:04
Производство мясных консервов планируют запустить в Ногайском районе. Оно будет располагаться на базе сельхозпотребкооператива «Агросоюз».
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