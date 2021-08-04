ЗАМАНА - В Дагестане прошло награждение сотрудников строительной отрасли

В Дагестане прошло награждение сотрудников строительной отрасли

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04 августа, 2021. Среда 18:05
В Дагестане прошло награждение сотрудников строительной отрасли

В Дагестане наградили сотрудников строительной отрасли, оно прошла в рамках Дня строителя.

В Дагестане прошло награждение сотрудников строительной отрасли
Общество
В ходе мероприятия, присутствующие смогли обсудить наиболее важные вопросы в отрасли. Как было отмечено, в отрасли наблюдается нехватка рабочих кадров и молодых специалистов, также они рассказали, что из-за пандемии возникли некоторые сложности, поднялись цены на строительные материалы.

Также они подчеркнули, что отношение государственных структур к теме совместного решения имеющихся задач.

"Компенсационные меры, направленные на снятие ряда проблем, плотное и плодотворное взаимодействие не только с государственными подрядчиками, но и частными инвесторами способно в корне изменить ситуацию к лучшему", -  считают специалисты.

 

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