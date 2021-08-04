Одна из них находится в селе Мургук, а другая – Калинина в самой Сергокале.
Сейчас специалисты выравнивают улицы грейдером и засыпают их песчано-гравийной смесью.
Как сообщает пресс-служба муниципалитета со ссылкой на главу района, в рамках программы «Мой Дагестан – мои дороги» в районе отремонтируют сразу две улицы.
Одна из них находится в селе Мургук, а другая – Калинина в самой Сергокале.
Сейчас специалисты выравнивают улицы грейдером и засыпают их песчано-гравийной смесью.
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