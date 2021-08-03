В Дагестане ограничено посещение лесных массивов

Таким образом посещать лесные массивы нельзя в Буйнакском, Казбековском, Касумкентском, Кизлярском, Магарамкентском, Ногайском, Сергокалинском, Хасавюртовском и Хивском в период с 2 по 7 августа 2021 года, а также в Махачкале с 4 по 7 августа 2021 года.