Таким образом посещать лесные массивы нельзя в Буйнакском, Казбековском, Касумкентском, Кизлярском, Магарамкентском, Ногайском, Сергокалинском, Хасавюртовском и Хивском в период с 2 по 7 августа 2021 года, а также в Махачкале с 4 по 7 августа 2021 года.
В Дагестане ограничено посещение лесных массивов
- Автор Диляра
- 03 августа, 2021. Вторник 14:57
Из-за пожарно- опасной ситуации в Дагестане пребывание граждан, въезд транспортных средств, расположенные на территории нескольких земель лесного фонда ограничен, сообщают в минприроды Дагестана.
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