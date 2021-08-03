ЗАМАНА - В Дагестане ограничено посещение лесных массивов

В Дагестане ограничено посещение лесных массивов

Автор
03 августа, 2021. Вторник 14:57
В Дагестане ограничено посещение лесных массивов

Из-за пожарно- опасной ситуации в Дагестане пребывание граждан, въезд транспортных средств, расположенные на территории нескольких земель лесного фонда ограничен, сообщают в минприроды Дагестана.

В Дагестане ограничено посещение лесных массивов
Общество

Таким образом посещать лесные массивы нельзя в Буйнакском, Казбековском, Касумкентском, Кизлярском, Магарамкентском, Ногайском, Сергокалинском, Хасавюртовском и Хивском в период с 2 по 7 августа 2021 года, а также в Махачкале с 4 по 7 августа 2021 года.

 

Прочитано 23 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top