Дагестанцев приглашают принять участие в республиканском этапе конкурса «Лидер XXI века»

Автор Диляра

Дагестанцы могут принять участие в республиканском этапе конкурса «Лидер XXI века», до 9 августа нужно подать заявку на сайте.

Как отмечают организаторы, конкурс направлен на развитие детского и молодежного общественного движения, системы профессионального самоопределения молодых людей в Российской Федерации, а также подготовку кадров для общественных организаций.