ЗАМАНА - Дагестанцев приглашают принять участие в республиканском этапе конкурса «Лидер XXI века»

Дагестанцев приглашают принять участие в республиканском этапе конкурса «Лидер XXI века»

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03 августа, 2021. Вторник 13:47
Дагестанцев приглашают принять участие в республиканском этапе конкурса «Лидер XXI века»

Дагестанцы могут принять участие в республиканском этапе конкурса «Лидер XXI века», до 9 августа нужно подать заявку на сайте.

Дагестанцев приглашают принять участие в республиканском этапе конкурса «Лидер XXI века»
Общество
Как отмечают организаторы, конкурс направлен на развитие детского и молодежного общественного движения, системы профессионального самоопределения молодых людей в Российской Федерации, а также подготовку кадров для общественных организаций.

 

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