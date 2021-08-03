Дагестанцев приглашают принять участие в республиканском этапе конкурса «Лидер XXI века»
- Автор Диляра
- 03 августа, 2021. Вторник 13:47
Дагестанцы могут принять участие в республиканском этапе конкурса «Лидер XXI века», до 9 августа нужно подать заявку на сайте.
Как отмечают организаторы, конкурс направлен на развитие детского и молодежного общественного движения, системы профессионального самоопределения молодых людей в Российской Федерации, а также подготовку кадров для общественных организаций.
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