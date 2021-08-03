К данной акции присоединились и представители Миннаца Дагестана. 1 августа министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов вместе с сопредседателем регионального штаба ОНФ в Дагестане Еленой Павлюченко посетили две семьи в Хасавюрте – Кутбудиновых и Эльдарбиевых. Они передали семьям необходимые вещи для детей школьного возраста.
Коллектив Миннаца Дагестана подключился к акции «Собери ребенка в школу»
- Автор Диляра
- 03 августа, 2021. Вторник 11:26
Накануне в Дагестане стартовала акция «Собери ребенка в школу», в которой может принять участие любой желающий. Акция заключается в том, чтобы помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу.
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