ЗАМАНА - Коллектив Миннаца Дагестана подключился к акции «Собери ребенка в школу»

Коллектив Миннаца Дагестана подключился к акции «Собери ребенка в школу»

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03 августа, 2021. Вторник 11:26
Коллектив Миннаца Дагестана подключился к акции «Собери ребенка в школу»

Накануне в Дагестане стартовала акция «Собери ребенка в школу», в которой может принять участие любой желающий. Акция заключается в том, чтобы помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу.

Коллектив Миннаца Дагестана подключился к акции «Собери ребенка в школу»
Общество

К данной акции присоединились и представители Миннаца Дагестана. 1 августа министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов вместе с сопредседателем регионального штаба ОНФ в Дагестане Еленой Павлюченко посетили две семьи в Хасавюрте – Кутбудиновых и Эльдарбиевых. Они передали семьям необходимые вещи для детей школьного возраста.

 

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