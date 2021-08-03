Коллектив Миннаца Дагестана подключился к акции «Собери ребенка в школу»

Накануне в Дагестане стартовала акция «Собери ребенка в школу», в которой может принять участие любой желающий. Акция заключается в том, чтобы помочь малообеспеченным семьям собрать детей в школу.

К данной акции присоединились и представители Миннаца Дагестана. 1 августа министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов вместе с сопредседателем регионального штаба ОНФ в Дагестане Еленой Павлюченко посетили две семьи в Хасавюрте – Кутбудиновых и Эльдарбиевых. Они передали семьям необходимые вещи для детей школьного возраста.