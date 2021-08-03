Росгвардия Дагестана сообщила об основных изменениях Федерального закона «Об оружии»

28 июня этого года был подписан Федеральный закон № 231-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об оружии» и отдельные законодательные акты Российской Федерации». Федеральный закон вступает в силу через 1 год после его официального опубликования, за исключением отдельных положений, которые вводятся в действие с 1 января 2022 г.

В частности, указанный закон предусматривает:

– повышение до 21 года возраста приобретения охотничьего оружия и огнестрельного гладкоствольного длинноствольного оружия самообороны;

– возможность приобретения гладкоствольного ружья с магазином только через 2 года владения гражданским огнестрельным длинноствольным оружием;

– запрет на распространение в СМИ и Интернете инструкций по незаконному изготовлению или переделке оружия, основных частей огнестрельного оружия;

– ограничения на выдачу лицензии на приобретение оружия гражданам с судимостью и привлеченным к ответственности за управление транспортным средством в состоянии опьянения;

– запрет на выдачу оружия для лиц, имеющих снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление, а также за умышленное преступление средней тяжести, совершенные с применением (использованием) оружия и боеприпасов;

– запрет на выдачу оружия для лиц, имеющих снятую или погашенную судимость за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия;

– запрет на выдачу для лиц, имеющих снятую или погашенную судимость за преступление террористического характера и (или) экстремистской направленности, а также за преступление, совершенное в целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма;

– обязанность владельцев оружия сообщать в Росгвардию об утрате или хищении принадлежащего им оружия;

– аннулирование лицензий и разрешений в случае отказа предоставить доступ уполномоченным сотрудникам к местам хранения оружия для проверки условий его хранения, а также в случае отказа предоставить оружие для осмотра.

Полный текст документа находится в свободном доступе на официальном сайте Управления Росгвардии по Республике Дагестан во вкладке деятельность – лицензионно-разрешительная работа – это полезно знать.