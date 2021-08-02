Также он отметил, что работа штаба общественных наблюдателей разная. Они не только готовят наблюдателей, но подготовка наблюдательного корпуса, экспертной оценки, мониторинг избирательной оценки.
Руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Буниямин Магомедов сообщил, что в предстоящих выборах, которые пройдут 19 сентября, от них на избирательные участки будут направлены независимые наблюдатели – 165 человек.
Также он отметил, что работа штаба общественных наблюдателей разная. Они не только готовят наблюдателей, но подготовка наблюдательного корпуса, экспертной оценки, мониторинг избирательной оценки.
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