ЗАМАНА - 165 независимых наблюдателей от Общественной палаты РД будут следить за выборами

165 независимых наблюдателей от Общественной палаты РД будут следить за выборами

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02 августа, 2021. Понедельник 21:08
165 независимых наблюдателей от Общественной палаты РД будут следить за выборами

Руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Буниямин Магомедов сообщил, что в предстоящих выборах, которые пройдут 19 сентября, от них на избирательные участки будут направлены независимые наблюдатели – 165 человек.

165 независимых наблюдателей от Общественной палаты РД будут следить за выборами
Общество

Также он отметил, что работа штаба общественных наблюдателей разная. Они не только готовят наблюдателей, но подготовка наблюдательного корпуса, экспертной оценки, мониторинг избирательной оценки.

 

 

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