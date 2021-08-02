165 независимых наблюдателей от Общественной палаты РД будут следить за выборами

Автор Диляра

Руководитель регионального общественного штаба по наблюдению за выборами Буниямин Магомедов сообщил, что в предстоящих выборах, которые пройдут 19 сентября, от них на избирательные участки будут направлены независимые наблюдатели – 165 человек.