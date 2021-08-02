Работодателям субсидируют трудоустройство безработных

В министерстве труда и социального развития Дагестана сообщают, что в текущем году предусмотрено возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с трудоустройством безработных граждан Фондом социального страхования Российской Федерации.

Также они отметили, что сначала работы программы было трудоустроено 825 безработных граждан, из числа состоящих на учете в центрах занятости населения на 1 января 2021 года.