Также они отметили, что сначала работы программы было трудоустроено 825 безработных граждан, из числа состоящих на учете в центрах занятости населения на 1 января 2021 года.
Работодателям субсидируют трудоустройство безработных
- Автор Диляра
- 02 августа, 2021. Понедельник 22:05
В министерстве труда и социального развития Дагестана сообщают, что в текущем году предусмотрено возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с трудоустройством безработных граждан Фондом социального страхования Российской Федерации.
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