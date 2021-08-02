ЗАМАНА - Работодателям субсидируют трудоустройство безработных

Работодателям субсидируют трудоустройство безработных

Автор
02 августа, 2021. Понедельник 22:05
Работодателям субсидируют трудоустройство безработных

В министерстве труда и социального развития Дагестана сообщают, что в текущем году предусмотрено возмещение юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям затрат, связанных с трудоустройством безработных граждан Фондом социального страхования Российской Федерации.

Работодателям субсидируют трудоустройство безработных
Общество

Также они отметили, что сначала работы программы было трудоустроено 825 безработных граждан, из числа состоящих на учете в центрах занятости населения на 1 января 2021 года.

 

Прочитано 27 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top