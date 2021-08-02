ЗАМАНА - В Махачкале провели заседание дискуссионно-аналитического центра «Альтернатива»

В Махачкале провели заседание дискуссионно-аналитического центра «Альтернатива»

Автор
02 августа, 2021. Понедельник 20:41
В Махачкале провели заседание дискуссионно-аналитического центра «Альтернатива»

Развитие туризма было обсуждено, 2 августа, в ходе заседания дискуссионно-аналитического центра «Альтернатива», сообщает издание "Махачкалинские известия".

В Махачкале провели заседание дискуссионно-аналитического центра «Альтернатива»
Общество
В нём приняли участие министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов и представители туриндустрии республики. Участники и гости заседания обсудили проблемы в сфере туризма, его развитие в Дагестане, отметили, что нужно, чтобы туристы учитывали менталитет региона и соблюдали необходимые правила поведения.

Модератором мероприятия выступил руководитель центра «Альтернатива», и.о. главного редактора издания «Махачкалинские известия» Тамерлан Магомедов.

 

Прочитано 22 раз

Последнее от Диляра

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top