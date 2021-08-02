Модератором мероприятия выступил руководитель центра «Альтернатива», и.о. главного редактора издания «Махачкалинские известия» Тамерлан Магомедов.
В Махачкале провели заседание дискуссионно-аналитического центра «Альтернатива»
- Автор Диляра
- 02 августа, 2021. Понедельник 20:41
Развитие туризма было обсуждено, 2 августа, в ходе заседания дискуссионно-аналитического центра «Альтернатива», сообщает издание "Махачкалинские известия".
В нём приняли участие министр по национальной политике и делам религий РД Энрик Муслимов и представители туриндустрии республики. Участники и гости заседания обсудили проблемы в сфере туризма, его развитие в Дагестане, отметили, что нужно, чтобы туристы учитывали менталитет региона и соблюдали необходимые правила поведения.