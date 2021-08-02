В Махачкале провели заседание дискуссионно-аналитического центра «Альтернатива»

В нём приняли участие министр по национальной политике и делам религий РДи представители туриндустрии республики. Участники и гости заседания обсудили проблемы в сфере туризма, его развитие в Дагестане, отметили, что нужно, чтобы туристы учитывали менталитет региона и соблюдали необходимые правила поведения.

Модератором мероприятия выступил руководитель центра «Альтернатива», и.о. главного редактора издания «Махачкалинские известия» Тамерлан Магомедов.