ЗАМАНА - Три школы Кайтагского района получат новый ремонт

Три школы Кайтагского района получат новый ремонт

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02 августа, 2021. Понедельник 09:13
Три школы Кайтагского района получат новый ремонт

Сразу три школы Кайтагского района будут отремонтированы по программе «100 школ».

Три школы Кайтагского района получат новый ремонт
Общество

 Капитальный ремонт получат Янгикентская, Маджалисская и Ахмедкентская школы.

В порядок будут приведены не только основные учебные блоки, но и спортзалы. 

 

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