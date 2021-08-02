Капитальный ремонт получат Янгикентская, Маджалисская и Ахмедкентская школы.
В порядок будут приведены не только основные учебные блоки, но и спортзалы.
Сразу три школы Кайтагского района будут отремонтированы по программе «100 школ».
Капитальный ремонт получат Янгикентская, Маджалисская и Ахмедкентская школы.
В порядок будут приведены не только основные учебные блоки, но и спортзалы.
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