ЗАМАНА - Конкурс СМИ «Созидание и развитие» проведет Минстрой России и Фонд ЖКХ

Конкурс СМИ «Созидание и развитие» проведет Минстрой России и Фонд ЖКХ

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31 июля, 2021. Суббота 02:21
Конкурс СМИ «Созидание и развитие» проведет Минстрой России и Фонд ЖКХ

 VI Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Созидание и развитие» пройдет в России.

Конкурс СМИ «Созидание и развитие» проведет Минстрой России и Фонд ЖКХ
Общество
Организаторами конкурса выступили Минстрой России, Фонд ЖКХ и с государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Начнут принимать заявки со 2 по 8 августа этого года на сайте www.смиконкурс.рф. Также о всех подробностях можно ознакомиться на выше указанном сайте.

 

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