Конкурс СМИ «Созидание и развитие» проведет Минстрой России и Фонд ЖКХ

Автор Диляра

VI Всероссийский конкурс средств массовой информации на лучшее освещение передовых практик в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства «Созидание и развитие» пройдет в России.

Организаторами конкурса выступили Минстрой России, Фонд ЖКХ и с государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Начнут принимать заявки со 2 по 8 августа этого года на сайте www.смиконкурс.рф. Также о всех подробностях можно ознакомиться на выше указанном сайте.