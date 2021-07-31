В России с августа вступят в силу новые законы

Второй дальневосточный гектар. Участники программы «Дальневосточный гектар», успешно освоившие землю и оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут взять дополнительный участок. Ранее в июле программа была распространена на Арктическую территорию. Внесены изменения в законы об охоте и о животном мире. Прописан порядок установления ограничений охоты. Главы регионов будут определять виды разрешенной охоты, сроки охоты, допустимые орудия охоты и иные ограничения после их согласования с Минприроды России. Запрет охоты устанавливается, если есть фактическое непрерывное снижение численности вида в течение не менее трех лет, приведшее к общему сокращению более чем на 50 %. Также вводится положение о государственном кадастре животного мира. Налоговые изменения. Перенесены сроки уплаты налога на прибыль для организаций культуры. Речь идет о библиотеках, архивах, музеях и прочих объектов культуры. Они должны будут его уплатить за налоговые периоды 2020 и 2021 годов не позднее 28 марта 2022 года. Также эти организации освобождаются от уплаты авансовых платежей по налогу на прибыль за 2020–2021 годы. Физлица, не являющиеся налоговыми резидентами РФ, больше не будут платить подоходный налог на доходы от государственных ценных бумаг, субъектов РФ и муниципальных ценных бумаг. Регионы теперь вправе установить пониженную ставку налога на прибыль от интеллектуальной собственности. С 22 августа россиян ждут изменения при оформлении ОСАГО. Автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства. Ответственность для иностранных страховщиков. Теперь ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или навязывание дополнительных услуг при заключении договора распространяется на иностранные страховые организации и их работников. А с 24 августа начнут выдавать временные удостоверения личности лицам без гражданства, находящимся на территории РФ, будут выдавать на 10 лет. После получения документа по истечении семи рабочих дней обладатель документа должен встать на учет по месту пребывания. В случае получения иностранного гражданства или ВНЖ в другой стране документ будет аннулирован, а его обладатель должен будет покинуть РФ в течение 15 дней. Также временное удостоверение может быть аннулировано или не выдано из‑за ложных сведений или предоставления ложных документов. С 25 августа вступает в силу закон об ограничении звуковой рекламы. Запрещается распространять звуковую рекламу с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и располагаемого на стенах и крышах зданий. Это сделано для того, чтобы уберечь граждан от назойливой громкой рекламы. Также с августа будет действовать закон о расширении обязанностей нотариусов. Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на заявлении о госрегистрации юрлица и ИП, теперь обязан направить такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган. Это нужно будет сделать в электронной форме в тот же день, когда была засвидетельствована подлинность подписи в рамках одного нотариального действия. В иных случаях представление документов в регистрирующий орган может быть осуществлено нотариусом по просьбе заявителя. Помимо этого, в силу вступает закон, упрощающий выдачу виз иностранцам. Теперь иностранные туристы смогут получить российскую визу на полгода. Для этого необходимо будет забронировать жилье в России из единого перечня классифицированных гостиниц либо предъявить приглашение от туроператора, который числится в специальном едином реестре.