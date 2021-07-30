Как сообщается в ведомстве, те, кто получил уведомление о прохождении диспансеризации в августе сможет ее пройти после снятия ограничений.
Диспансеризация дагестанцев приостановлена – Минздрав РД
- Автор Диляра
- 30 июля, 2021. Пятница 21:42
В министерстве здравоохранения Дагестана сообщили, что временно приостановлена диспансеризация взрослых детей и тех, кто переболел коронавирусом.
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