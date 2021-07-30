Роспотребнадзор по РД рекомендовал пить бутилированную воду
- Автор Диляра
- 30 июля, 2021. Пятница 18:30
В Роспотребнадзоре Дагестана рекомендовали жителям пить бутилированную воду для питья и приготовления еды, а также отстаивать воду не менее 1 часа перед купанием детей, а для использования обязательно кипятить.
Такие рекомендации были выданы в связи с паводковой ситуацией и ухудшением качества водопроводной воды Роспотребнадзор по РД рекомендует населению г. Махачкалы и прилегающих поселков.
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