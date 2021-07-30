ЗАМАНА - Дагестанцы принимают участие в Международном экономическом саммите в Казани «KazanSummit 2021»

Дагестанцы принимают участие в Международном экономическом саммите в Казани «KazanSummit 2021»

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30 июля, 2021. Пятница 17:19
Дагестанцы принимают участие в Международном экономическом саммите в Казани «KazanSummit 2021»

В Международном экономическом саммите в Казани «KazanSummit 2021» от Дагестана принимают участие руководитель Агентства по предпринимательству и инвестициям Республики Дагестан Хаджи-Мурад Абашилов и первый заместитель министра промышленности и торговли Республики Дагестан Рашид Мурзаев.

Дагестанцы принимают участие в Международном экономическом саммите в Казани «KazanSummit 2021»
Общество
В рамках саммита они провели ряд встреч, одна из которых была с руководством турецкой компании Erkexport. В ходе встречи они предложили использовать опыт обогрева теплиц с использованием геотермальных источников воды. Также они договорились о встрече в рамках видеоконференции, где встретятся представители компании Erkexport и дагестанские производители сельскохозяйственной продукции. С представителями Агентства развития малого и среднего предпринимательства Республики Азербайджан дагестанская делегация договорилась о будущем сотрудничестве.

 

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